Il curriculum per mail il negozio di alimentari il miracolo Mirandes E ora Lisci allena l' Osasuna

Dalla passione per il calcio alle vendite di prodotti italiani, la storia di ora Lisci è un esempio di determinazione e talento. Dalle giovanili del Levante al grande palcoscenico dell'Osasuna, ha dimostrato che con impegno si possono raggiungere grandi traguardi, anche in situazioni difficili. La sua carriera, fatta di sfide e successi, continua a ispirare chi sogna di realizzare grandi imprese: il suo percorso è solo all'inizio.

Il tecnico aveva iniziato la carriera con le giovanili del Levante nel 2011, scrivendo a 20 squadre della Liga. Nel frattempo lavorava vendendo prodotti italiani. Nella scorsa stagione è arrivato a un passo dalla promozione con un club che ad agosto aveva solo 4 giocatori.

