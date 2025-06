Il Conservatorio dei poveri di Gesù Cristo festeggia il primo anno e rilancia le attività per i bimbi del quartiere

Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, celebriamo un anno di passione e crescita dedicato ai piccoli talenti del quartiere. Con una straordinaria esibizione davanti a famiglie emozionate, i bambini hanno ricordato le gesta di Pergolesi e Mozart, portando avanti un’eredità musicale secolare. Oggi, grazie all’impegno della Fondazione Fare Chiesa, circa 60 bambini di famiglie meno abbienti trovano uno spazio di speranza e formazione. Un successo che ci invita a continuare a sognare e crescere insieme.

