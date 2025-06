Il cono d' ombra La storia di Denis Bergamini - La serie di Pablo Trincia in onda il 27 e 28 giugno su Sky e in streaming su NOW

Il mistero avvolge ancora oggi la scomparsa di Denis Bergamini, uno dei casi più intricati della cronaca italiana. La serie Sky Original "Il cono d’ombra", firmata dal celebre Pablo Trincia, porta alla luce dettagli sconosciuti e nuovi approfondimenti, rivivendo un episodio che ha scosso l’Italia per oltre tre decenni. Appuntamento il 27 e 28 giugno su Sky e in streaming su NOW, per scoprire tutta la verità nascosta dietro questo drammatico enigma.

R oma, 24 giu. (askanews) – Uno dei casi più controversi di cronaca italiana rimasto insoluto per oltre 30 anni viene ora approfondito in tv nella docuserie Sky Original Il cono d’ombra. La storia di Denis Bergamini – La serie in onda il 27 e 28 giugno su Sky (Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport) e in streaming su NOW. Leggi anche › Aldo Grasso su “Veleno”: la docu-serie tratta dal libro di Pablo Trincia Il 18 novembre del 1989 il calciatore 27enne del Cosenza Calcio venne trovato morto sull’asfalto della Statale Jonica 106. Un suicidio, si disse inizialmente. Lo aveva sostenuto la fidanzata, Isabella Internò, secondo cui Bergaminin si era lanciato sotto un camion. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - "Il cono d'ombra. La storia di Denis Bergamini - La serie" di Pablo Trincia in onda il 27 e 28 giugno su Sky e in streaming su NOW.

Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: arriva il nuovo podcast di Pablo Trincia - Scopri "Il cono d'ombra", il nuovo podcast di Pablo Trincia che svela la storia di Denis Bergamini, un caso avvolto nel mistero.

