Il cono d’ombra – La storia di Denis Bergamini arriva su Sky

Il cono d'ombra – la storia avvincente e intricata di Denis Bergamini, calciatore scomparso in circostanze misteriose, arriva su Sky. Dal 27 al 28 giugno, tra Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries e Sky Sport, insieme allo streaming su NOW e on demand, rivivremo un caso che ha segnato una nazione. Un episodio che sfida la verità e il senso di giustizia, lasciando un alone di mistero irrisolto.

In onda il 27 e 28 giugno su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand. Una statale che si snoda lungo la costa calabrese. Un camion fermo in mezzo alla carreggiata. Una ragazza in lacrime. E sull'asfalto, il corpo senza vita di Denis Bergamini, calciatore di 27 anni. È il 18 novembre 1989. Da quel momento, inizia uno dei casi più oscuri e controversi della cronaca italiana. "Il cono d'ombra" è la docuserie Sky Original – in quattro episodi – che riporta alla luce una vicenda avvolta nel silenzio, segnata da contraddizioni, depistaggi e dolore.

