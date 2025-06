Il Comune di Frosinone aderisce alla Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy

l'occupazione, puntando a valorizzare le competenze tecniche e innovative dei giovani del territorio. Questa collaborazione strategica mira a creare un ponte tra formazione e mercato del lavoro, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile e competitivo per Frosinone e la regione Lazio. Con questa iniziativa, il Comune si impegna a promuovere opportunità di crescita e sviluppo, consolidando il proprio ruolo di guida nel progresso economico e sociale locale.

Il Comune di Frosinone, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, ha aderito alla Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Academy. "L'adesione del Comune di Frosinone alla Fondazione rappresenta un passo significativo verso l'implementazione di politiche attive per la formazione e.

