Il Circolo Tennis su risorse e futuro | Basta parole ora vogliamo i fatti

Il Circolo Tennis da oltre vent'anni aspetta risposte concrete dall’amministrazione comunale: una tensostruttura, i locali liberi e un impegno reale per il futuro di uno sport che merita attenzione. Basta parole, ora vogliamo fatti che rilancino la nostra passione e il nostro valore. È giunto il momento di passare dalle promesse ai fatti.

Il Circolo Tennis in pressing sull’amministrazione comunale per chiedere, finalmente, fatti e non promesse. Dal 2000 aspettano che venga realizzata una tensostruttura sopra il campo in cemento adiacente via Montenero (76 mila euro tra copertura e rifacimento della pavimentazione il costo previsto) e che vengano infine liberati i locali adiacenti il bar del Circolo, sul lungomare sud, oggi assegnati a un’altra associazione. A ricordare a Palazzo Sforza gli impegni presi, e finora disattesi, è stato il direttivo del Circolo: il presidente Ivano Capozucca, Dania Battistelli, Franco Mogliani e Sergio De Marco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Circolo Tennis su risorse e futuro: "Basta parole, ora vogliamo i fatti"

In questa notizia si parla di: circolo - tennis - fatti - risorse

Il Circolo Tennis Chieti sfida il CT Maggioni nel secondo match casalingo di Serie B2 - Domenica 18 maggio, il Circolo Tennis Chieti si prepara a dare il massimo nel secondo match casalingo della Serie B2 maschile, sfidando il CT Maggioni di San Benedetto del Tronto.

RAPALLO - Al circolo Golf e tennis di Rapallo si è svolta la XIX edizione del torneo Pro Am. La prestigiosa manifestazione golfistica, grazie alla generosità degli sponsor, raccoglie ogni anno le risorse necessarie per continuare importanti ricerche finalizzate all Vai su Facebook

Il Circolo Tennis su risorse e futuro: Basta parole, ora vogliamo i fatti; Circolo tennis: “Struttura nel degrado, il progetto di via Beni non convince”; Il Trophy Tour al Club Tennis Ceriano: “Un onore, un regalo per i nostri 40 anni”.

Il Circolo Tennis su risorse e futuro: "Basta parole, ora vogliamo i fatti" - Il Circolo Tennis in pressing sull’amministrazione comunale per chiedere, finalmente, fatti e non promesse. Segnala msn.com

Circolo tennis: “Struttura nel degrado, il progetto di via Beni non convince” - Fermo, 20 giugno 2025 – Una rivoluzione di cui nessuno sapeva nulla, che arriva dopo mesi di chiacchiere e nessuna certezza. Da msn.com