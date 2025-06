Il Cinema in piazza Bennett Miller presenta Capote a 20 anni dall' uscita

Il Cinema in Piazza celebra il ritorno di un classico intramontabile: Capote di Bennett Miller, a vent’anni dalla sua uscita. Il 26 giugno alle 21:15, nel suggestivo Parco della Cervelletta, il regista sarà ospite insieme a Antonio Monda per rivivere la magia del film che ha segnato un’epoca. Un’occasione unica per riscoprire questa pietra miliare del cinema e ascoltare aneddoti esclusivi dal suo creatore. Non mancate a questa serata indimenticabile!

A vent'anni dall'uscita del film cult Capote, il 26 giugno, alle 21,15, il regista Bennett Miller sarà ospite de Il Cinema in Piazza al Parco della Cervelletta per presentare il film uscito in sala nel 2005, in dialogo con Antonio Monda. Novembre 1959. In una notte d'inverno nel cuore del.

