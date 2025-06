Il cinema così come lo conosciamo? Ha al massimo altri 20 anni di vita secondo esponenti del settore

Il futuro del cinema tradizionale è in bilico: secondo un'analisi di Stephen Follows, il settore potrebbe vivere al massimo altri 20 anni. La ricerca, che ha coinvolto 246 professionisti della filiera americana, svela opinioni contrastanti e segnali di allarme, suscitando dibattiti appassionati su un'industria iconica che rischia di trasformarsi radicalmente. Ma quali sono le sfide che ci attendono e come possiamo affrontarle?

Sta facendo discutere una ricerca dell'analista Stephen Follows, che ha chiesto a 246 persone coinvolte nella filiera cinematografica americana di valutare lo stato di salute dell'esperienza in sala, attuale e futuro. Le risposte sono molto interessanti (ma poco incoraggianti). 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il cinema così come lo conosciamo? Ha al massimo altri 20 anni di vita, secondo esponenti del settore

In questa notizia si parla di: cinema - così - conosciamo - anni

Dramma nel cinema, addio al grande attore: aveva solo 45 anni, trovato morto così - La scomparsa prematura di un grande attore a soli 45 anni segna un drammatico addio al cinema. Trovato morto in circostanze tragiche, il suo talento aveva affascinato il pubblico e ispirato colleghi.

La notizia sta rimbalzando un po' a tutte le parti: Dopo più di 10 anni la coppia (tutta pugliese) dei record si ricompone. Il regista Gennaro Nunziante (che conosciamo bene dai tempi di Toti&Tata su Telenorba) e Checco Zalone tornano a lavorare insieme. Il fil Vai su Facebook

Il cinema così come lo conosciamo? Ha al massimo altri 20 anni di vita, secondo esponenti del settore; Qualcuno resusciti gli zombie: che fine ha fatto il cinema gotico in Italia; Twilight, dopo quindici anni non conosciamo ancora il vero motivo di questo recast.