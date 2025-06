Il chip del Matebook Fold non è a 5 nm | tra Usa e Cina il divario è più ampio di quello che racconta Huawei

Il mondo dei processori vive una fase di grande fermento, con tensioni tra USA e Cina che influenzano l’innovazione tecnologica. Recenti analisi di Tech Insight chiariscono un punto cruciale: il chip del MateBook Fold non è a 5 nm come si pensava, ma utilizza ancora lo stesso nodo degli ultimi anni. Questo divario evidenzia come i progressi cinesi siano stati più lenti del previsto. Con l’arrivo dei 2 nanometri, la sfida tra le due potenze potrebbe amplificarsi ancora di più.

L'analisi di Tech Insight fa luce su quello che si pensava essere il primo processore prodotto a 5 nanometri in Cina. Si tratta invece dello stesso nodo che Huawei usa da anni, a dimostrazione che in due anni non è riuscita in alcun modo a ridurre il gap con TSMC. L'arrivo dei 2 nanometri porterà la distanza Cina - Usa sui chip a tre generazioni.

