Il centro di nuovo set Si gira un altro film

Il cuore di Orvieto pulsa ancora più forte con le riprese del nuovo film “È andata così”, diretto da Gianni Zanasi e interpretato da talenti come Valerio Mastandrea e Michele Riondino. Tra teatri storici, suggestivi scorci e un cast di trenta comparse locali, la città si trasforma in un set a cielo aperto, portando sul grande schermo le sue bellezze e il suo spirito autentico. E questa magia cinematografica non si ferma qui...

Proseguono fino ad oggi le riprese ad Orvieto del film per il cinema “ È andata così “, nel cui cast figurano Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi. La troupe sta girando al teatro Mancinelli, lungo corso Cavour, in via del Duomo e in altri scorci del centro storico. Circa trenta le comparse coinvolte oltre a numerose maestranze locali. Il film per la regia di Gianni Zanasi e la scenografia di Tonino Zera, premiato agli ultimi David di Donatello, è prodotto da Pupkin Productions, Paco Cinematografica e Vision Distribution, con il co-produttore spagnolo Neo Art Producciones S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il centro di nuovo set. Si gira un altro film

