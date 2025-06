Il caso Repetto torna in Parlamento | Dal 1981 abolito il reato di plagio c' è un vuoto normativo

Il caso Repetto torna alla ribalta parlamentare, evidenziando un vuoto normativo da oltre quattro decenni. Dal 1981, infatti, il reato di plagio è stato abolito, lasciando un'area grigia nel quadro legislativo italiano. Con una nuova interrogazione a risposta scritta, la deputata Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle sollecita il governo a colmare questa lacuna, riaffermando l'importanza di tutelare la proprietà intellettuale e i diritti degli autori. Si apre così un dibattito cruciale per il futuro normativo del paese...

