Il Cancello delle Favole | a Formia il festival di teatro per ragazzi

Preparati a vivere un’estate magica con “Il Cancello delle Favole” a Formia, il festival di teatro per ragazzi che incanta giovani e famiglie da dodici anni. Promosso dal Teatro Bertolt Brecht e inserito nel prestigioso festival interregionale Marameo, questo evento promette tre giorni di avventure teatrali, fantasia e divertimento. Non perdere l’occasione di far entrare le tue passioni in scena e creare ricordi indimenticabili con i più piccoli!

Un appuntamento ormai tradizionale dell’estate a Formia è quello con il “Il Cancello delle Favole” il festival di teatro per ragazzi promosso dal Teatro Bertolt Brecht che fa parte del più ampio festival interregionale Marameo. Questa XII edizione si terrà a Formia dal 27 al 29 giugno e oltre. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il Cancello delle Favole: a Formia il festival di teatro per ragazzi

