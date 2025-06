Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è dalla parte di Donald Trump e di Israele

Il nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz si schiera apertamente con Donald Trump e Israele, suscitando reazioni in Europa e nel mondo. A soli 45 giorni dal suo insediamento, Merz ha dichiarato che l’attacco statunitense contro le installazioni nucleari iraniane è giustificato, lasciando pochissimo spazio a dubbi sulla sua posizione. Una presa di posizione che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici e le alleanze internazionali, aprendo nuovi scenari di confronto e alleanze strategiche.

Friedrich Merz, in carica da un mese e mezzo, ha rilasciato una dichiarazione di sostegno Donald Trump che non lascia margini d'interpretazione. A due giorni dall'attacco degli Stati Uniti contro tre siti nucleari iraniani, portato a termine nella notte tra sabato e domenica, il cancelliere tedesco ha affermato che «non c'è alcuna ragione per criticare l'America per quello che ha fatto nel fine settimana». Si tratta di una presa di posizione netta, che si discosta dall'atteggiamento più cauto mantenuto dagli altri leader europei. Nessun capo di Stato, fatta eccezione per lui, ha infatti lodato o condannato apertamente i bombardamenti ai danni dell' Iran, prediligendo invece una linea più diplomatica, e invitando i Paesi coinvolti a riprendere le trattative di pace, per evitare il prosieguo di una pericolosa escalation.

