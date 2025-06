Il campionato di calcio riprende In cucina! CASA BAIO con Manuele Baiocchini

Il campionato di calcio riparte, ma questa volta in cucina! Manuele Baiocchini, volto noto del giornalismo sportivo e appassionato chef, ci invita a scoprire il suo talento culinario tra ricette da campione e storie di passione. In prima tv su Food Network canale 33, “Casa Baio” è la rubrica che unisce sport e gastronomia, regalando a ogni puntata un emozionante mix di entusiasmo, talento e sapori irresistibili. Preparatevi a vivere un’esperienza davvero unica…

"Giornalismo sportivo, calcio e calciomercato, ma la cucina è la mia grande passione". Con questo claim, Manuele Baiocchini, volto noto dell'informazione sportiva e appassionato di cucina, scende nuovamente in campo accogliendoci nella sua casa per svelare le sue ricette da campione. In prima tv su Food Network canale 33 arriva “CASA BAIO”, dal 27 giugno ogni venerdì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+. “Casa Baio” è una rubrica che unisce l'amore per il calcio alla passione per il buon cibo. Manuele ripropone le ricette tipiche della tradizione culinaria italiana dando consigli e suggerimenti per realizzare al meglio i piatti proposti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il campionato di calcio riprende... In cucina! “CASA BAIO” con Manuele Baiocchini

