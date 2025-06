Il campionato che verrà Sampdoria avversaria dell’Empoli

Il campionato di Serie B si appresta a regalare emozioni e sfide avvincenti, con la Sampdoria pronta a ritornare in campo come 20ª squadra del torneo. Dopo una difficile salvezza conquistata in un playout segnato da episodi di violenza, i blucerchiati di Evani sono determinati a riscrivere il loro destino. La prossima avversaria dell’Empoli promette di essere un banco di prova decisivo per entrambe le squadre, in un percorso che...

La Sampdoria è la 20° squadra che affronterà il campionato di Serie B. I blucerchiati hanno conquistato la permanenza nella serie cadetta al termine di un playout infuocato contro la Salernitana, segnato purtroppo da gravi episodi di violenza che hanno compromesso la regolare conclusione della gara di ritorno. Dopo il 2-0 dell'andata a Marassi, la squadra di Evani ha replicato lo stesso risultato anche nella sfida dell'Arechi, ma al 65', con i liguri avanti di due reti, la partita è stata sospesa a causa del lancio di oggetti dagli spalti. Il direttore di gara Doveri ha tentato una prima sospensione in attesa che la situazione rientrasse, ma dopo appena dieci minuti un nuovo lancio di oggetti lo ha costretto a interrompere definitivamente la sfida.

