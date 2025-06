Il calzaturificio Elisabet festeggia 45 anni di attività

Il calzaturificio Elisabet celebra con orgoglio 45 anni di eccellenza nel cuore delle Marche. A Sirolo, tra sorrisi e riconoscimenti, l’azienda di Monte Urano ha condiviso con collaboratori, fornitori e giornalisti un traguardo che testimonia passione e innovazione nel mondo calzaturiero italiano. Fondata negli anni ’80, Elisabet si è affermata come simbolo di qualità e stile, e questa lunga storia di successi continua a scrivere il suo capitolo più brillante.

A Sirolo si è svolta la festa per i 45 anni del calzaturificio Elisabet. I vertici dell’azienda di Monte Urano hanno voluto festeggiare insieme ai propri collaboratori fornitori, partner e giornalisti l’importante ricorrenza. Fondata nei primi anni ’80, Elisabet è un’azienda marchigiana di riferimento nel panorama calzaturiero italiano. In questi 45 anni di attività, ha saputo distinguersi per qualità, visione e capacità di evolversi, diventando un punto di riferimento del settore. Alla sua seconda generazione, Elisabet porta avanti con orgoglio i valori e l’eredità delle sue origini, reinterpretandoli in chiave contemporanea e guardando con fiducia alle sfide del futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it