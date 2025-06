Il Calcio Napoli prepara il ritiro di Castel Di Sangro ufficializzate 3 amichevoli

Il Napoli si prepara per un ritiro estivo all'insegna della preparazione e della sfida, ufficializzando tre amichevoli che accenderanno l’entusiasmo dei tifosi. Dal 30 luglio al 14 agosto 2025, Castel di Sangro sarà il palcoscenico del campione d’Italia, con incontri che promettono spettacolo e intensità. Le prime avversarie sono state svelate, ma le sorprese non sono finite: ecco cosa aspettarsi dal ritiro azzurro.

Il Calcio Napoli ha ufficializzato tre amichevoli che saranno disputate dalla squadra campione d’Italia nel ritiro di Castel Di Sangro. Almeno tre amichevoli per il ritiro estivo del Calcio Napoli campione d’Italia a Castel Di Sangro (L’Aquila), dal 30 luglio al 14 agosto 2025. L’ufficalità è arrivata nelle scorse ore. La prima amichevole contro il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il Calcio Napoli prepara il ritiro di Castel Di Sangro, ufficializzate 3 amichevoli

Ritiro Napoli a Castel di Sangro, ufficializzate le date: tre le amichevoli previste - Il Napoli ha ufficializzato le date del suo ritiro estivo a Castel di Sangro, che si terrà dal 30 luglio al 14 agosto.

Anche quest'estate il Napoli Calcio torna sulle montagne d'Abruzzo per il suo ritiro a Castel di Sangro. Una tradizione vincente che si rinnova per il sesto anno consecutivo! Dal 30 luglio al 14 agosto accoglieremo tifosi da tutta Italia e non solo, con strutture

Ritiro Castel di Sangro: il Napoli affronterà Girona, Olympiacos e una squadra francese (Kkn) L'annuncio di Radio Kiss Kiss Napoli. La squadra azzurra starà in Abruzzo da 30 luglio al 14 agosto https://ilnapolista.it/2025/06/ritiro-castel-di-sangro-il-napoli-affron

