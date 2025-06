Il calcio ad Arezzo | dai tempi di Ferrario al nuovo Comunale

momento che il cuore degli appassionati si spezzò, lasciando un ricordo indelebile di passione e speranza. Dalle glorie di Ferrario al nuovo Comunale, Arezzo ha vissuto emozioni intense e sfide memorabili, testimoni di una storia calcistica unica nel suo genere. Un percorso fatto di sogni, sacrifici e rinascite che continua a scrivere pagine importanti nel panorama sportivo locale.

Ricordo poco, ma nitidamente mi viene in mente quella volta al Principe di Piemonte, quando si stappavano bottiglie di spumante. C’erano Battello Lucioli, Il Ficai, Fausto Bianconi . e anche il mi’ babbo. Avevano appena venduto Ferrario, difensore di 23 anni, alla Lucchese, per 10 milioni di lire. Ma nemmeno quella somma riuscì a risanare le casse dell’Arezzo Calcio, che cominciò un lento declino fino alla retrocessione in Promozione. Fu in quel periodo che iniziai a seguire — o meglio, mi portarono a vedere — le partite di calcio. Ma, a dirla tutta, ero più interessato a giocare sotto la tribuna tubolare di Varese che a seguire davvero il gioco. 🔗 Leggi su Lortica.it