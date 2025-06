Il burro si fa gelato | nasce Burrettino l’incontro tra arte e sapore

Il burro si fa gelato e nasce Burrettino: l'incontro tra arte e sapore, un'idea audace che unisce provocazione creativa e innovazione. A Milano, nella boutique Gusto 17 di Via Cagnola 10, questo progetto trasforma un ingrediente quotidiano in un’esperienza sensoriale unica. “Burrettino” è più di una barretta gelato: è un racconto inatteso, frutto dell’incontro tra tradizione e innovazione, pronto a sorprendere il palato.

Un’idea che ha il sapore della provocazione creativa e il gusto dell’innovazione. A Milano, nella boutique del gelato artigianale di Via Cagnola 10, Gusto 17 – pluripremiato brand milanese specializzato in gelato gourmet personalizzato – ha dato vita a un progetto che trasforma un ingrediente quotidiano in esperienza sensoriale. È nato così “ Burrettino “, la barretta gelato che racconta una storia inaspettata, frutto dell’incontro tra BURROCRAZIA – il movimento artistico ideato da due ex casari di Latina insieme all’agenzia milanese Ideabile – e l’eccellenza del gelato artigianale. L’arte incontra il freddo: quattro frigoriferi diventano altare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il burro si fa gelato: nasce “Burrettino”, l’incontro tra arte e sapore

