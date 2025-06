Il Botafogo ha scelto Paiva studiando le statistiche di un sito web | aveva la media punti migliore

Il Botafogo ha fatto centro scegliendo Paiva, analizzando attentamente le statistiche di un sito web, dove spiccava come il più performante. L'allenatore ha trasformato questa intuizione in una vera e propria rivoluzione, rendendo il team la sorpresa del Mondiale per Club. Come ha spiegato Textor, “Vado su Transfermarkt, verifico i punti a partita e faccio il confronto”: un esempio di come l'analisi dati possa cambiare le sorti di una squadra. Continua a leggere...

