Il bilancio di sostenibilità l' impegno di Antur verso le aziende

Il bilancio di sostenibilità rappresenta uno dei punti focali del core business di Antur srl Benefit che si propone sul mercato come partner delle aziende nel percorso verso la sustainability transformation. La Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pubblicata nel 2022 dal Parlamento Europeo, sostituendo la precedente normativa NFRD, ha previsto la rendicontazione di sostenibilità per le aziende al fine di aumentare il numero di imprese sottoposte a tale obbligo. Questa disciplina si rivolge a tutte le grandi aziende, così individuate per criteri dimensionali, quali fatturato, numero di dipendenti e attivo patrimoniale- quotate e non e le PMI quotate. 🔗 Leggi su Iltempo.it