Il bilancio di morti e feriti sui due fronti di guerra | il bollettino di Israele e Iran

E' di 28 morti e 3.238 feriti - 17 dei quali in condizioni gravi - il bilancio degli attacchi iraniani contro Israele. Lo hanno reso noto i servizi d'emergenza Magen David Adom, stando a quanto riferito dal Times of Israel. Secondo le Idf, la Repubblica islamica ha lanciato circa 550 missili balistici e un migliaio di droni durante la guerra, la maggior parte dei quali √® stata intercettata. Tuttavia 31 missili balistici sono caduti in aree popolate e un drone ha colpito una casa. In aggiunta le autorit√† israeliane hanno precisato che oltre 9mila persone sono sfollate. ¬† ¬† Lo scontro partito il 13 giugno ha invece provocato in Iran almeno 610 morti e pi√Ļ di 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it