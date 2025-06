Il Benfica batte il Bayern Monaco per la prima volta nella sua storia | Schjelderup regala gli ottavi da primi nel girone

Il Benfica scrive una pagina storica battendo il Bayern Monaco per la prima volta nella sua storia. Grazie a Schjelderup e Trubin, gli eroi di questa impresa, i biancorossi conquistano la vetta del girone e si qualificano per gli ottavi da primi. Un risultato che dimostra come il calcio possa sorprendere, emozionare e scrivere nuove leggende. La vittoria di stasera è solo l’inizio di un nuovo capitolo per il club portoghese...

Schjelderup e Trubin sono gli eroi che hanno firmato la prima vittoria nella storia del Benfica sul Bayern Monaco: 1-0 decisivo che vuol dire. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: benfica - bayern - monaco - prima

Benfica-Bayern Monaco LIVE 1-0: Schjelderup! Prima occasione per Sané, Muller si divora il pareggio - Il match tra Benfica e Bayern Monaco si accende con emozioni intense: al 45'+2, Sané mette un cross perfetto su cui Muller sfiora il pareggio, ma l'occasione sfuma per un soffio.

Avanti tutta col Mondiale per Club ? Dopo i primi verdetti della fase a gironi stasera tocca al Gruppo C! Ci vediamo nel pre partita di Benfica-Bayern Monaco alle 20.30 su Italia1, poi la gara e il post con analisi, commenti, interviste, moviola e le trattative di cal Vai su Facebook

Ricavi definitivi della prima edizione della Champions League a 36 squadre: 1 Psg 148,4 milioni 2 Inter 136,6 mln 3 Arsenal 117 mln 4 Barcellona 116,5 mln 5 Bayern Monaco 105,8 mln 6 Borussia Dortmund 102,1 mln 7 Real Madrid 101,8 mln 8 Liverpool 98, Vai su X

Diretta Benfica-Bayern Monaco: segui la partita di oggi del Mondiale per Club; Benfica-Bayern Monaco LIVE alle 21; Benfica-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Il Benfica batte il Bayern Monaco per la prima volta nella sua storia: Trubin regala gli ottavi da primi nel girone - 1): Trubin; Dahl, Antonio Silva, Otamendi, Barreiro; ... Secondo msn.com

Il Benfica stende il Bayern Monaco: decisivo Schjelderup - Un gol di Andreas Schjelderup nel primo tempo decide la sfida tra Benfica e Bayern Monaco al Mondiale per Club. Come scrive fantacalcio.it