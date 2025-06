Il belga è il miglior marcatore di sempre del Napoli con 148 gol col Galatasaray ha vinto tre campionati in Turchia Mertens si ritira partita d’addio con Hamsik

Dopo una carriera ricca di successi e emozioni, Dries Mertens si appresta a salutare il calcio giocato, lasciando un’impronta indelebile sia al Napoli che al Galatasaray. Con 148 gol in azzurro e tre titoli turchi conquistati con il club di Istanbul, il belga ha scritto pagine memorabili nel cuore dei tifosi. È arrivato il momento di dire addio, ma il suo lascito resterà per sempre vivo nel calcio italiano e internazionale.

Dries Mertens ha deciso: è il momento di dire basta col calcio giocato e di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante belga smette a 38 anni e dopo aver vinto tre titoli turchi consecutivi con il Galatasaray. A Istanbul era approdato dopo nove stagioni al Napoli, condite dalla vittoria di due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Lo scorso 6 giugno era stata conferita al belga la cittadinanza onoraria di Napoli, e non si era ancora sbilanciato sul futuro. Ma poi ieri ha annunciato quasi involontariamente il ritiro in un videomessaggio social rivolto a Marek Hamsik, compagno per tanti anni in azzurro: "Non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il belga è il miglior marcatore di sempre del Napoli con 148 gol, col Galatasaray ha vinto tre campionati in Turchia. Mertens si ritira, partita d’addio con Hamsik

Ex Napoli, Mertens si ritira a 38 anni: quando e dove giocherà l'ultima partita - Il belga ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio professionistico all`età di 38 anni. Da msn.com