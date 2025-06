Ighli Vannucchi e il campionato cadetto | Vincente l’equilibrio fra giovani ed esperti

Ighli Vannucchi, icona del calcio toscano e cuore pulsante dell’Empoli, rivela i segreti di un campionato cadetto equilibrato tra giovani talenti e veterani. Con la sua esperienza, ha contribuito a far sognare generazioni di tifosi azzurri, incarnando il simbolo di una città e di una squadra ambiziosa. Ora, dall’analisi della nuova guida tecnica ai traguardi futuri, Vannucchi condivide le prospettive e le strategie che renderanno l’Empoli protagonista anche nella prossima stagione.

Con la maglia dell' Empoli ha fatto gioire, esultare e sognare generazioni di tifosi azzurri. Fantasioso, tecnico, dotato di intelligenza tattica e simbolo di una squadra e di una città. Ighli Vannucchi ha parlato delle ultime novità in casa azzurra: dalla scelta del nuovo allenatore fino alle caratteristiche che servono per affrontare un campionato come la Serie B. Partiamo dalla scelta del nuovo condottiero dell'Empoli, Pagliuca è il profilo giusto per affrontare una stagione come quella che attende gli azzurri? "Empoli ha sempre dimostrato grande competenza nella scelta di allenatori giovani ed emergenti, e sono convinto che anche Pagliuca farà un ottimo lavoro.

