Idf piccolo attacco contro radar iraniano a nord Teheran

Una nuova tensione scuote il Medio Oriente: l'aeronautica israeliana ha condotto un attacco mirato contro un radar iraniano a nord di Teheran, in risposta al lancio di missili balistici da parte dell'Iran contro Israele. Questa escalation avviene appena dopo il cessate il fuoco e le recenti tensioni geopolitiche si intensificano, coinvolgendo leader come Trump e Netanyahu in una serie di telefonate cruciali che potrebbero cambiare gli equilibri regionali. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

L'aeronautica militare israeliana ha condotto poco fa un piccolo attacco contro un radar iraniano a nord di Teheran: lo confermano le autorità di Tel Aviv citate da media israeliani. L'attacco è una risposta al lancio di due missili balistici da parte dell'Iran contro Israele, avvenuto questa mattina dopo l'inizio del cessate il fuoco. Dopo la sfuriata su Truth, Trump e Netanyahu hanno avuto una chiamata, durante la quale, a quanto pare, hanno concordato che un obiettivo "simbolico" sarebbe stato colpito in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, piccolo attacco contro radar iraniano a nord Teheran

