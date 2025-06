Idf le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio

Le stanze rinforzate sono progettate per proteggere i civili dagli attacchi più violenti, ma questa tragedia a Beersheva dimostra come anche le misure di sicurezza possano non essere sufficienti di fronte a minacce così inaspettate e letali. La devastazione lasciata dall'attacco iraniano evidenzia la vulnerabilità delle persone e la complessità del conflitto in atto, richiedendo risposte rapide e strategie di difesa più efficaci.

Secondo l'indagine preliminare del Comando del fronte interno dell'Idf, il missile balistico lanciato dall' Iran contro il sesto piano di un complesso residenziale a Beersheva ha colpito direttamente due stanze di sicurezza, uccidendo le persone al loro interno. Tre membri di una famiglia sono stati uccisi in una delle stanze di sicurezza, mentre la quarta vittima è stata uccisa nella seconda stanza blindata. Le stanze rinforzate sono progettate per resistere all'onda d'urto dei missili balistici e delle schegge, ma non a un colpo diretto di una grande testata esplosiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio

In questa notizia si parla di: stanze - beersheva - vittime - erano

Strage a Gaza, 33 vittime dei raid israeliani: più della metà erano bambini - Una strage a Gaza, con almeno 33 vittime, tra cui più della metà bambini, è stata causata dai raid israeliani.

Gli estremisti di Teheran: "Il presidente Usa è un giocatore d'azzardo. Khamenei aveva detto 'no' a una pace imposta". Quattro vittime a Beer Sheva per un missile iraniano, lanciato poco prima dello scattare della tregua Vai su Facebook

Idf, le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio; Idf, le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio; Missili su Israele, 4 morti a Beersheva. Netanyahu si e' astenuto da attacchi dopo la chiamata di.

Idf, le vittime di Beersheva erano dentro le stanze-rifugio - Secondo l'indagine preliminare del Comando del fronte interno dell'Idf, il missile balistico lanciato dall'Iran contro il sesto piano di un complesso residenziale a Beersheva ha colpito direttamente d ... Da ansa.it