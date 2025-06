Idf fine delle restrizioni per i civili da questa sera

A partire da questa sera, Israele annuncia la fine delle restrizioni imposte ai civili, segnando un importante passo verso il ritorno alla normalità. Con l'approvazione del ministro della Difesa Israel Katz, il comando del fronte interno ha comunicato il riavvio delle attività nel Paese, spalancando le porte a un nuovo capitolo di stabilità e speranza. La pace sembra finalmente tornare a farsi strada tra le sfide recenti.

Con l'approvazione del ministro della Difesa Israel Katz, il comando del fronte interno dell' Idf ha comunicato alla popolazione la fine delle restrizioni nel Paese attuate finora per la guerra con l'Iran. Al momento la nuova disposizione è in vigore dalle 20 (in Italia le 19) alla stessa ora di giovedì. Tutte le aree di Israele possano tornare alla piena attività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, fine delle restrizioni per i civili da questa sera

