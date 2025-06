I violenti litigi con l' ex compagna coinvolgevano anche il figlioletto di 1 anno | intervento del questore

Le tensioni e le violenze domestiche rappresentano una minaccia grave per il benessere di familiari e bambini, come dimostrano i recenti interventi del questore di Como. Marco Calì ha infatti emanato due ammonimenti nei confronti di uomini responsabili di comportamenti aggressivi contro le ex partner, coinvolgendo anche un bambino di appena un anno. La prevenzione e la tutela delle vittime sono priorità che non possono essere trascurate.

Nei giorni scorsi, il questore di Como Marco Calì ha firmato due provvedimenti di ammonimento nei confronti di due uomini, entrambi ritenuti responsabili di gravi condotte violente nei confronti delle rispettive ex compagne. Il primo destinatario è un 32enne di origine albanese residente a Lodi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - I violenti litigi con l'ex compagna coinvolgevano anche il figlioletto di 1 anno: intervento del questore

In questa notizia si parla di: questore - violenti - litigi - compagna

I violenti litigi con l'ex compagna coinvolgevano anche il figlioletto di 1 anno: intervento del questore - La violenza domestica non conosce sosta, e le conseguenze sono spesso drammatiche, coinvolgendo anche i più innocenti.

I violenti litigi con l'ex compagna coinvolgevano anche il figlioletto di 1 anno: intervento del questore; Violenza domestica, due ammonimenti del questore di Como per un 32enne e un 23enne; Aggredisce la mamma e la sorella: ammonito dal questore.

Violenze e aggressioni alle ex compagne a Lodi e Barlassina, 32enne e 23enne nei guai - Provvedimenti emessi dal Questore per prevenire ulteriori episodi violenti. virgilio.it scrive

Ci sono due “ammonimenti” per violenza domestica dal Questore di Como: rischiano forte se non smettono - Provvedimenti notificati a un 32enne residente a Lodi e a un 23enne di Barlassina: entrambi segnalati per comportamenti aggressivi verso le ex compagne. Da ciaocomo.it