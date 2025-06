I vigili del fuoco di Brindisi brillano ai campionati italiani di canottaggio a Gavirate

I vigili del fuoco di Brindisi si sono distinti con orgoglio ai Campionati Italiani di canottaggio a Gavirate, dimostrando passione e dedizione. Con risultati sorprendenti nelle categorie under 17, under 23 ed esordienti, hanno confermato il loro spirito di squadra e il talento. Gli atleti, presieduti dal comandante, hanno scritto una pagina di successo che rende tutta la città fiera. Un esempio di eccellenza che ispira e motiva ancora di più.

BRINDISI - Ottimi risultati per il Gruppo sportivo dei Vigili del fuoco di Brindisi ai Campionati Italiani di canottaggio per le categorie under 17, under 23 ed esordienti, che si sono svolti il 21 e 22 giugno 2025 sulle acque del Lago di Gavirate. Gli atleti, presieduti dal comandante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - I vigili del fuoco di Brindisi brillano ai campionati italiani di canottaggio a Gavirate

In questa notizia si parla di: brindisi - vigili - fuoco - campionati

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

I vigili del fuoco di Brindisi brillano ai campionati italiani di canottaggio a Gavirate; I vigili del fuoco di Brindisi brillano ai campionati italiani di canottaggio a Gavirate; Lotta libera: due ori per il Gruppo sportivo Vigili del fuoco nel Campionato italiano Under 15 e Master.

Campionato di società, Vigili del Fuoco Brindisi fa tris di medaglie - Tris di medaglie, un podio completo, da parte del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi al campiona ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Concluso a Brindisi il Corso da Capo Squadra dei Vigili del Fuoco: 16 nuovi qualificati - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. Secondo brindisilibera.it