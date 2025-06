I tornei dell’estate Calcio e integrazione sul campo di Voghiera Il triangolare targato Opes nel segno dei ’Brasati’

L'estate porta con sé non solo il caldo, ma anche iniziative che uniscono comunità e promuovono l'integrazione sociale. Sul campo di Voghiera, il torneo targato Opes ha acceso l'entusiasmo con il triangolare “Brasati”, un evento speciale che ha visto protagoniste diverse generazioni di calciatori. Un'occasione per condividere passioni, valori e sorrisi, dimostrando che il calcio è molto più di uno sport: un vero e proprio ponte tra le persone.

Seconda tappa per il progetto di integrazione sociale che il Comitato Provinciale Opes di Ferrara sta realizzando in collaborazione con la redazione dell’Altro Sport. Nella serata di mercoledì 18 giugno, presso il campo sportivo di Voghiera, si sono disputate alcune gare di Calcio Camminato: da una parte la sfida Senior tra la Giglio e l’Arzenta e dall’altra un triangolare “familiare” che ha visto coinvolte 3 generazioni di calciatori, dai nonni fino ai figli, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, passando per i genitori. Per la cronaca il triangolare è stato vinto dai Brasati delle famiglie Londra, Forlani e Simeon, che prima hanno sconfitto 3-2 Le Delizie Ferraresi e poi 3-1 in finale The Walking Dead, riuscendo a contenere l’esuberanza atletica della forte giocatrice Maestri Sofia e della famiglia Mirrione; il match tra Walking Dead e Le Delizie Ferraresi è terminato 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net