Nel cuore di una delicata tensione internazionale, gli attacchi degli Stati Uniti ai siti nucleari iraniani non hanno avuto l’effetto devastante sperato. Secondo un rapporto riservato della Defense Intelligence Agency, le strutture colpite a Natanz, Fordow e Isfahan sono rimaste sostanzialmente intatte, ritardando il progresso del programma atomico di pochi mesi. Un’analisi che solleva nuove domande sulla strategia e sui possibili scenari futuri in Medio Oriente.

Gli attacchi lanciati domenica dagli Usa contro i tre siti nucleari iraniani – Natanz, Fordow e Isfahan – non hanno distrutto i componenti fondamentali del programma atomico del Paese. Anzi, probabilmente lo hanno ritardato solo “ di alcuni mesi al massimo “. È quanto emerge da una prima valutazione della Defense intelligence agency (Dia), il braccio d’intelligence del Pentagono, il cui contenuto è riportato in esclusiva dalla Cnn citando tre fonti ben informate. Un punto di vista che riprende quello già espresso al al Financial Times da Richard Nephew, scienziato del team che nel 2015 firmò per l’amministrazione Obama l’accordo nucleare con l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I siti nucleari non sono stati distrutti, programma ritardato di pochi mesi”: il primo report Usa sull’attacco all’Iran

