I Resistenza Acustica raccontano il folklore

Questa serata speciale alla Spola D’Oro di La Briglia celebra il valore della memoria attraverso le note di Resistenza Acustica, un gruppo che trasmette con passione il folklore legato alla lotta contro ingiustizie e oppressioni. Con la partecipazione di Musiquorum, Marco Milanesi e il supporto della Fondazione Cdse, sarà un’occasione unica per riscoprire e tramandare storie di resistenza, solidarietà e tradizione. Un evento imperdibile che inviterà tutti a riflettere e a rivivere quei valori fondamentali.

Serata dedicata alla memoria giovedì alla Spola D'Oro a La Briglia dove alle 21 si esibiranno i Resistenza Acustica, con la partecipazione dei Musiquorum e di Marco Milanesi (che disegnerà sul palco, in diretta) e l'introduzione della Fondazione Cdse. "La voglia di tramandare la memoria porta a un importante lavoro di ricerca sui brani di folklore legati alla resistenza, intesa come lotta contro ogni ingiustizia, sopruso e oppressione, compreso tutto ciò che nega la libertà di pensiero e la libera espressione di sé", dicono, presentandosi, i ResistenzAcustica, che nell'attuale formazione contano su Marco Pulidori alla voce, insieme a Chiara Becherini, Danilo Scuderi, al pianoforte, Franco Carradori, al contrabbasso e il violinista Savino Pantone (mentre nel primo album, in studio, aveva collaborato, al violino, Daniele Iannaccone ed era presente, al flauto, Andrea Grassi).

