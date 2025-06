I razzi in Qatar e i post su Truth di Trump Le ore della svolta che potrebbero cambiare il corso dello scontro tra Israele e Iran

La tensione in Medio Oriente raggiunge un punto di svolta. Con l’attacco ai razzi in Qatar e i recenti post su Truth di Trump, si apre una giornata che potrebbe ridefinire gli equilibri tra Israele e Iran. Gli eventi di lunedì, con il rombo degli F-15 e le esplosioni a Al Udeid, segnano un’accelerazione nel conflitto. La posta in gioco è alta: il destino della regione potrebbe cambiare irreversibilmente.

La giornata che potrebbe cambiare il corso dello scontro in Medio Oriente è iniziata lunedì nella prima serata, tra il rombo di un F-15 americano decollato più che tempestivamente e l'eco di un'esplosione: poco dopo le 20, ora di Doha, un razzo ha colpito la zona perimetrale della base americana di Al Udeid, in Qatar, la più grande nella regione. Nessun ferito, gli altri 13 missili lanciati.

Guerra Iran, le tappe della svolta: i razzi in Qatar, il contatto segreto tra Usa e Teheran, la tregua voluta; Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; Guerra Israele-Iran, giorno undici: ministro iraniano Araghchi da Putin. Gli israeliani attaccano la prigione di Evin e il quartier generale dei Pasdaran.

