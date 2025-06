I raid finti di Teheran contro le basi Usa poi la svolta Come si è arrivati all' annuncio di Trump di tregua Israele-Iran

Il mondo ha assistito a una svolta sorprendente in poche ore: dai raid finti di Teheran contro le basi USA all’annuncio di Trump di una tregua tra Israele e Iran. Un susseguirsi di eventi che ha lasciato tutti senza fiato, segnando una nuova fase di de-escalation in Medio Oriente. La domanda ora è: questa pace apparente potrà davvero durare?

È cambiato tutto nell'arco di una manciata di ore. Si è passati dall'attacco degli Usa all'Iran all'annuncio fatto dal presidente americano del cessate il fuoco tra Israele e Iran. In mezzo la risposta, debole e ampiamente annunciata, di Teheran contro le basi americane in Qatar. Adesso il mondo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I raid "finti" di Teheran contro le basi Usa, poi la svolta. Come si è arrivati all'annuncio di Trump di tregua Israele-Iran

