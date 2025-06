I pronostici di martedì 24 giugno | Mondiale per Club

Martedì 24 giugno si conclude la fase a gironi del Mondiale per Club, con i verdetti decisivi dai gruppi C e D. Dopo la prova di forza del Boca Juniors contro il Bayern Monaco, la corsa alla qualificazione si fa ancora più emozionante. Quali sorprese riserveranno gli ultimi match? Scopriamo insieme le previsioni e analisi più aggiornate per un giorno all’insegna del calcio internazionale.

I pronostici di martedì 24 giugno, prosegue l’ultima giornata della fase a gironi: in arrivo i verdetti dei gruppi C e D Il Boca Juniors venerdì scorso è uscito a testa alta dalla sfida con una big europea come il Bayern Monaco ma la sconfitta con i tedeschi (2-1) equivale ad un duro colpo per le speranze di qualificazione agli ottavi degli uomini di Miguel Angel Russo. In classifica, infatti, gli argentini sono rimasti fermi a quota 1 punto, mentre Bayern e Benfica, le due europee, hanno staccato rispettivamente di cinque e di tre lunghezze Merentiel e compagni, a Miami castigati da un gol di Olise a sei minuti dal fischio finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di martedì 24 giugno: Mondiale per Club

