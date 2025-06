I problemi di Lido di Classe | Troppi interventi che mancano Vogliamo scendere in piazza

Da troppo tempo, Lido di Classe si trova a dover affrontare problemi irrisolti e interventi mancanti che compromettono il suo splendore. La protesta annunciata dalla Pro loco nasce dall’esigenza di essere ascoltati e valorizzati come meritiamo. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce: solo unendo le forze potremo ottenere l’attenzione che questa meravigliosa località merita e ridare slancio al nostro territorio.

"Stiamo pensando di organizzare una protesta. Siamo persone serie, vogliamo solo valorizzare la nostra località. È ora che ci prendano in considerazione". Terzino Giorgini, presidente della Pro loco di Lido di Classe, ha un blocco di fogli in mano. Sono tutte convocazioni di assemblee dell'associazione con elencati una serie di problemi, sempre gli stessi: il primo risale al 2012. "Da troppi anni ci sentiamo abbandonati – prosegue Giorgini –. Anche due giorni fa una donna è stata portata in ospedale perché è caduta sul marciapiede a causa delle radici dei pini. C'è chi si è rotto il femore, una caviglia, il polso".