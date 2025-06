I problemi dei giovani | Ansia relazioni difficili e dipendenze digitali

In un mondo in rapido cambiamento, i giovani di Montecatini Terme si trovano ad affrontare sfide crescenti legate all’ansia, alle relazioni complicate e alle dipendenze digitali. La richiesta di supporto psicologico sta crescendo, rivelando una generazione in cerca di equilibrio e comprensione. È fondamentale comprendere questi problemi per offrire loro aiuto concreto e speranza. Ma quali sono le radici di queste difficoltà e come possiamo intervenire?

Montecatini Terme, 24 giugno 2025 – Cresce in provincia di Pistoia la domanda di supporto psicologico da parte degli adolescenti, sempre più spesso in difficoltà a causa di ansia, problemi relazionali e sintomi depressivi. È quanto emerge dall'indagine dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Psicometria del Dipartimento Neurofarba dell'Università di Firenze. L'indagine è stata svolta su un campione di 644 professionisti di tutta la regione, intervistati in relazione al periodo marzo 2023 – marzo 2024. Per ogni provincia, i professionisti coinvolti sono stati tra il 6 e il 12% degli iscritti all'Ordine.

In questa notizia si parla di: problemi - ansia - giovani - relazioni

