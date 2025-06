I primi trent’anni di Casamica Brindisi e rivoluzione nel look

I primi trent'anni di Casamica Brindisi segnano una vera rivoluzione nel look e nell’approccio immobiliare. Dal 1995, questa agenzia, fondata da Paola Granucci e Natale Mancini, ha saputo evolversi, celebrando il proprio successo venerdì scorso in un evento speciale presso Chiasso Barletti. Un traguardo che testimonia il dinamismo e l’innovazione portata avanti nel tempo. Il profondo restyling...

Casamica 1995-2025. Trenta anni di attività per la storica agenzia immobiliare fondata da Paola Granucci e Natale Mancini. Un traguardo da festeggiare, e così è stato venerdì sera insieme a tutto lo staff, in una location storica che aggiunge valore: Chiasso Barletti. Una sede che fa tris insieme a quella di viale Carducci fuori dalle Mura e di via Vittorio Emanuele, ma che oggi è avamposto di una significativa rivoluzione. Il profondo restyling infatti esprime un concetto di immediato impatto: via la "barriera" della scrivania tra agente e cliente, solo ambienti accoglienti che parlano già di "casa".

Casamica celebra 30 anni di attività e presenta il restyling della sua storica sede in Chiasso Barletti - Correva l’anno 1995 quando, in Chiasso Barletti, alzava per la prima volta i battenti l’agenzia immobiliare Casamica. Da lagazzettadilucca.it