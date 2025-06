I preti sposati protestano | Noi esclusi dal Giubileo ma avremmo un grande potenziale

I preti sposati protestano: “Assenti e discriminati” dal Giubileo, nonostante il loro grande potenziale. Questa denuncia proveniente da un movimento internazionale di sacerdoti "bianchi" mette in luce una realtà che molti ignorano: uomini di fede con una vita familiare stabile, esclusi dal sacro evento solo per la loro scelta di essere marito e padre. È arrivato il momento di riconsiderare le regole e valorizzare questa ricchezza nascosta.

"Assenti e discriminati" dal Giubileo: è questa la denuncia che arriva da movimento internazionale preti sposati, l'associazione che riunisce i sacerdoti "bianchi". Coloro, cioè, che avendo scelto di avere una consorte sono esclusi dall'esercizio attivo del ministero, pur restando formalmente. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - I preti sposati protestano: "Noi esclusi dal Giubileo, ma avremmo un grande potenziale"

“Il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra l'uomo e la donna: amore totale, fedele, fecondo” dice il Papa nell'omelia della Messa del Giubileo delle famiglie sottolineando che questo amore “rende capaci, a immagine di Dio, di donare la vit Vai su Facebook

I preti sposati protestano: Noi esclusi dal Giubileo, ma avremmo un grande potenziale; Famiglia, Attualità, Chiesa e Cultura.

Prende il via in Vaticano il Giubileo di seminaristi, vescovi e preti. Assenti discriminati i preti sposati - Circa seimila tra seminaristi, vescovi e sacerdoti di tutto il mondo sono attesi a Roma in occasione del Giubileo ad essi dedicato, che è iniziato nel pomeriggio di lunedì 23 giugno. Lo riporta informazione.it

Giubileo, delusione dall'associazione Preti Sposati: «Papa Bergoglio preferisce i lefebvriani a noi» - Il rammarico riguarda l’annuncio del Papa per il Giubileo ad aprire le porte ai lefebvriani e non avere speso nemmeno una parola per lasciare uno spiraglio a loro, i preti sposati. ilmessaggero.it scrive