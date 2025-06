I parchi gioco si rifanno il look Piano d’intervento del Comune

I parchi gioco della città si preparano a un’importante trasformazione, grazie al recente intervento del Comune. Dopo segnalazioni di giochi danneggiati e inagibili, la giunta ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria volto a restituire sicurezza e divertimento ai più piccoli. Con quasi 50mila euro investiti, si avvia un nuovo capitolo di riqualificazione urbana che migliorerà sensibilmente gli spazi dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Altalena senza seggiolino, scivolo con la scala per salire rotta, e altri giochi per bambini danneggiati e inutilizzabili addio. La giunta comunale, con apposita delibera, ha approvato il progetto esecutivo "di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di alcuni parchi gioco comunali". L’importo complessivo degli interventi è di quasi 50mila euro e l’amministrazione si è attivata anche in seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, pronti a mettere in evidenza anche alcune situazioni di pericolo dovute proprio ai giochi danneggiati. "Il Comune di Spoleto – si legge nella delibera di giunta - è proprietario di 31 parchi gioco dislocati nelle aree verdi del centro storico, nella parte nuova della città, in alcune frazioni e in vari immobili scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it