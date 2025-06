I no Bezos rivendicano | Saltata la festa alla Misericordia ora corteo a Santa Lucia

Dopo lo spostamento della festa di nozze di Jeff Bezos, i No Bezos rivendicano la mancata celebrazione alla Misericordia e annunciano un corteo a Santa Lucia. Una vicenda che accende le polemiche e il dibattito sulla gestione degli eventi pubblici e privati in citt├á. La protesta si fa sentire forte, portando alla luce questioni di rispetto e tradizione che non possono essere ignorate. La citt├á si prepara cos├Č a un nuovo capitolo di questa controversia.

All'indomani dell'annuncio dello spostamento della festa di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez dalla Scuola della Misericordia a Cannaregio all'Arsenale, arriva un prevedibile comunicato del movimento "No Space for Bezos", che il 13 giugno in assemblea aveva dichiarato pubblicamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ┬ę Veneziatoday.it - I "no Bezos" rivendicano: ┬źSaltata la festa alla Misericordia, ora corteo a Santa Lucia┬╗

