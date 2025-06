I miei compagni spesso mi chiedono una benedizione prima di ogni partita, un gesto che dà loro forza e serenità. A Città di Castello, in Alta Umbria, è arrivato Felipe Bergoglio, talento classe 2004, scelto dallo Sporting Club Trestina. Figlio di Matias, nuovo proprietario del club, la sua presenza ha suscitato grande entusiasmo e attenzione mediatica. Ma chi è davvero questo giovane promettente e cosa lo rende così speciale nel mondo del calcio dilettantistico?

CITTA' DI CASTELLO E' arrivato quasi in punta di piedi all'inizio della scorsa estate in alta Umbria, scelto dallo Sporting Club Trestina, squadra di serie D: lui, Felipe Bergoglio (nella foto), classe 2004, terzo di quattro fratelli, è figlio di Matias, nuovo proprietario del Città di Castello. Nemmeno si aspettava tanto clamore mediatico dopo il suo ingaggio nella società umbra da tempo protagonista nella massima categoria dilettantistica. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Club Social y Deportivo Lasallano a Córdoba, in Argentina, Felipe ha poi esordito in prima squadra. Dopo un anno e mezzo nel calcio argentino, ha deciso di trasferirsi in Italia.