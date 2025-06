I Golosoni dalla Garbatella a Roma Nord | Con il nostro gelato vogliamo crescere nei quartieri

I Golosoni dalla Garbatella a Roma Nord: un viaggio tra sapori autentici e convivialità. Con il nostro gelato artigianale, desideriamo rafforzare i legami nei quartieri, creando spazi di incontro per famiglie e giovani. Ogni apertura rappresenta una nuova occasione per portare dolcezza e sorrisi, rendendo la nostra gelateria un punto di riferimento nel cuore della città. Matteo ci invita a condividere questa passione: perché il gusto è fatto anche di comunità.

I Golosoni è la gelateria che dal cuore della Garbatella ha raggiunto le zone Nord della città, con la volontà di crescere nei quartieri. "Ogni negozio che abbiamo aperto nasce per essere un punto d'incontro per ragazzi e bambini, vogliamo portare sia un gelato che un sorriso". Così Matteo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - I Golosoni, dalla Garbatella a Roma Nord: "Con il nostro gelato vogliamo crescere nei quartieri"

