I giardini nell’ex fabbrica Paola Lenti rappresentano un’oasi di benessere e design nel cuore di Milano. Questo spazio unico, unendo un hotel, un ristorante e uno showroom su 4.000 metri quadrati, riflette l’innovativa visione delle fondatrici, Paola e Anna Lenti. Un luogo dove l’arte degli arredi si fonde con il verde, creando un’esperienza multisensoriale senza pari. È qui che la tradizione incontra la modernità, dando vita a un’ambiente pensato per rigenerarsi e ispirare.

Un piccolo hotel, un ristorante, uno showroom di 4mila metri quadrati in una ex fabbrica dismessa di cinghie meccaniche. É lo spazio che Paola Lenti, con la sorella Anna, fondatrice della omonima azienda di arredi indoor e outdoor, made in Meda, ha aperto a Dergano, via Bovio, traversa di Imbonati. "Dopo anni di ricerca abbiamo identificato a Milano, nella zona Maciachini, vivace e multietnica, un luogo che per le sue caratteristiche ci avrebbe consentito di realizzare un giardino. Un luogo che, lontano dalle mode e dalle tendenze effimere, potesse guardare oltre il convenzionale modo di concepire un negozio di arredamento, rispecchiando, così, la nostra identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I giardini nell’ex fabbrica. Paola Lenti, benessere green

