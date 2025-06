I foggiani invocano l' esercito con un flash mob | Vogliamo più sicurezza per i nostri figli

I cittadini di Foggia, stanchi di paura e violenza, scendono in piazza con un flash mob per chiedere sicurezza e tutela per i loro figli. Con slogan come "Basta violenza" e "Foggia non ha paura", il movimento Cambia con Angiola dà voce alla comunità , che invita l'esercito a intervenire e a restituire serenità alle strade. È un gesto di coraggio che rivela un desiderio di ritorno alla pace e alla sicurezza condivisa.

'Basta violenza', 'Foggia non ha paura' e 'Operazione strade sicure': sono i tre cartelli agitati dai cittadini durante il flash mob promosso dal movimento Cambia con Angiola, dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno scosso la città . Si sono dati appuntamento davanti al negozio 'Paradiso.

In questa notizia si parla di: flash - foggiani - invocano - esercito

