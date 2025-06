I Fantastici Quattro | Gli Inizi svelata la probabile durata del film

Se sei un appassionato dei Fantastici Quattro, non puoi perderti le ultime novità sul film "Gli Inizi". Mentre si avvicina l’atteso trailer ufficiale, un nuovo speciale sta già conquistando gli spettatori nei cinema AMC e online, rivelando scorci esclusivi e scene inedite. La curiosità cresce: quanto durerà questa nuova avventura Marvel? Scopriamolo insieme, perché l’attesa sta per finire e il futuro della Prima Famiglia Marvel è più vicino che mai.

Un altro trailer per I Fantastici Quattro: Gli Inizi arriverà domani, ma un nuovo speciale sul film è attualmente in programmazione negli AMC Theaters. Ora è disponibile online (in versione bootleg). Contiene molte scene inedite del reboot dei Marvel Studios, tra cui alcune fantastiche inquadrature del dietro le quinte della Prima Famiglia Marvel (che include Ebon Moss-Bachrach in una tuta in motion capture nei panni della Cosa). Vediamo anche il team camminare su quella che sembra essere una mano di Galactus abbattuto. A proposito di AMC Theaters, la catena ha indicato una durata di I Fantastici Quattro: Gli Inizi di 115 minuti ( 1 ora e 55 minuti ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it