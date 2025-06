I fantastici quattro | durata e curiosità sul film

i primi interessanti indizi sulla trama e sui personaggi che daranno vita a questa nuova avventura Marvel. Con una durata prevista di circa 2 ore e un cast stellare, il film promette di riportare i Fantastici Quattro al centro dell’attenzione, combinando azione, emozione e innovazione visiva. Resta sintonizzato: presto scoprirai tutto quello che c’è da sapere su questo attesissimo capitolo!

nuove anticipazioni su I Fantastici Quattro: Gli Inizi: trailer, durata e dettagli di produzione. Il mondo dei supereroi Marvel si prepara a un nuovo capitolo con il rilascio di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Mentre un secondo trailer è atteso per domani, una versione non ufficiale di uno speciale promozionale sta già circolando online. Questo materiale offre uno sguardo inedito sul film, arricchendo l’attesa degli appassionati e fornendo dettagli sulla produzione e sui personaggi coinvolti. contenuto del trailer e scene esclusive. scene mai viste e dietro le quinte. Il video trapela numerose sequenze inedite appartenenti al reboot Marvel Studios, tra cui alcune immagini che rivelano il processo di creazione dei costumi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - I fantastici quattro: durata e curiosità sul film

In questa notizia si parla di: fantastici - quattro - durata - film

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelata la probabile durata del film - Se sei un appassionato dei Fantastici Quattro, non puoi perderti le ultime novità sul film "Gli Inizi".

Marvel fissa un nuovo film a dicembre 2028, potrebbe essere I Fantastici Quattro 2 http://dlvr.it/TLRqkC #Marvel #FantasticiQuattro #MCU #film #cinema Vai su X

#IFantasticiQuattro affrontano il mostro Giganto (ricreando la celebre copertina del loro primo numero a fumetti) in questo nuovo spot del film Vai su Facebook

Fantastici 4, svelata la durata: sarà il film MCU più lungo da Guardiani della Galassia 3; I Fantastici Quattro - Gli inizi: Giganto avvistato nella pubblicità di una pizza; I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelata la durata: è uno dei più lunghi dei Marvel Studios?.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelata la durata: è uno dei più lunghi dei Marvel Studios? - La durata di Thunderbolts, l'ultimo film della Fase 5 della Marvel prima che I Fantastici Quattro dia il via alla Fase 6, non è ancora stata rivelata, quindi non sappiamo come si inserirà in ... msn.com scrive

“I Fantastici Quattro: Gli Inizi”, inizia la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe - La terza iterazione dei supereroi inventati da Stan Lee e dal disegnatore Jack Kirby arriva al cinema il 23 luglio ... Segnala sorrisi.com