I dubbi del Consiglio Ue sui dealcolati Ecco come potrebbe cambiare il Pacchetto vino

Il Consiglio UE apre alla revisione delle norme sui vini dealcolati, segnando un passo importante per l’industria vitivinicola europea. Ma tra via libera e riserve, si accende il dibattito su No-Low, etichettatura e promozione, mentre Lollobrigida lamenta una mancanza di flessibilità sui mercati. Come cambierà il panorama del vino in Europa? E quali opportunità e sfide attendono produttori e consumatori? Scopriamolo insieme.

Via libera (ma con riserva) alle misure vitivinicole europee: da rivedere no-low, etichettatura e promozione. Lollobrigida: "Ci saremmo aspettati più flessibilità sui mercati".

