i detenuti di poggioreale protagonisti dello spettacolo teatrale la macchia

Stamane a Poggioreale, i detenuti si sono trasformati in attori, portando in scena “La Macchia” nella chiesa della Casa Circondariale “G. Salvia”. Un evento emozionante, promosso dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive e dalla Regione Campania, che dimostra come il teatro possa diventare uno strumento potente di riscatto e reintegrazione. Un progetto che va oltre le mura, ricordandoci il potere della cultura di cambiare le vite.

Stamane, a Napoli, nella chiesa principale della Casa Circondariale "G. Salvia" di Poggioreale è andato in scena lo spettacolo teatrale "La Macchia", per la regia di Riccardo Sergio. Un'iniziativa sostenuta dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello e dalla Giunta Regionale della Campania. Il progetto ha visto la luce grazie a un laboratorio teatrale guidato dall'Associazione di Promozione Sociale Polluce con i detenuti del Padiglione Genova di Poggioreale. Un laboratorio durato quattro mesi che ha portato i ristretti a mettere in scena uno spettacolo di cui hanno curato sia la drammaturgia che la creazione dei costumi.

